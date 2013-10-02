Негода знеструмила 20 населених пунктів в Криму та Одеській області

В ніч на 2 жовтня внаслідок дощу та вітру, через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 20 населених пунктів в Криму та Одеській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Криму без електропостачання залишитися 16 н.п., в Одеській області - 4 н.п., уточнили в ДСНС.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.