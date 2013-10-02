Негода знеструмила 20 населених пунктів в Криму та Одеській області
10:33, 02 жовтня 2013Суспільство
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Південь країни потерпає від дощів та вітру.
Дощі та вітер знеструмили населені пункти на півдні країни / Фото: УНІАН
В ніч на 2 жовтня внаслідок дощу та вітру, через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 20 населених пунктів в Криму та Одеській області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, в Криму без електропостачання залишитися 16 н.п., в Одеській області - 4 н.п., уточнили в ДСНС.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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