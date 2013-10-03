За вступ до ЄС проголосували би 40% українців

За вступ України до Європейського Союзу у разі проведення відповідного референдуму проголосували б 40,5% громадян, за вступ до Митного союзу – 35%.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 13-23 вересня 2013 року.

Опитування показало, що прихильників вступу України до Євросоюзу більше, ніж прихильників вступу до Митного союзу, у Західному і Центральному регіонах (73% проти 13% та 45% проти 25%), а прихильників вступу до Митного союзу більше, ніж до Євросоюзу, – у Південному і Східному регіонах (46% проти 26% та 57% проти 18%).

Згідно з даними опитування, у разі проведення окремого референдуму щодо вступу України до ЄС, більше українців готові проголосувати «за», ніж «проти» (43% проти 30%). Прихильники вступу до Євросоюзу переважають у Західному і Центральному регіонах (75% проти 13% та 46% проти 26%), а противники вступу – у Південному і Східному (37% проти 29% та 46% проти 23%).

У разі проведення окремого референдуму щодо вступу України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, також більше українців готові проголосувати «за», ніж «проти» (40% проти 33%). Прихильники вступу до Митного союзу переважають у Східному і Південному регіонах (62% проти 12% та 50% проти 19%), а противники – переважають у Центральному і Західному регіонах (42% проти 29% та 59% проти 21%).

За даними дослідження, за вступ до Європейського Союзу більше схильні голосувати представники молоді (18-29 та 30-39 років – відповідно 50% та 48%) та середньої вікової групи (40-49 років – 46%), за вступ до Митного оюзу – представники старших вікових груп (50-59 років – 44%, 60-69 років – 47% та не менш як 70 років - 53%).

Майже 76% українців готові були б зараз взяти участь у референдумі щодо вступу України до Європейського Союзу або до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

КМІС методом інтерв'ю опитав 2044 респондентів в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.