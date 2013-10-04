Саудівська Аравія запропонувала Україні створити СП з виробництва Ан

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це заявив віце-президент науково-технологічного центру ім. короля Абдулазіза принц Туркі бін Сауд бін Мухаммед Аль-Сауд під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

«Ми зацікавлені в спільному виробництві на території Саудівської Аравії літаків сімейства Ан», - цитує принца прес-служба уряду.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основними підрозділами ДП «Антонов» є дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективних і експериментальних досліджень, сертифікації, супроводу серійного виробництва і експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно-випробна і доводочна база, призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання і сертифікації літаків, а також для навчання льотного і технічного персоналу; служби провідних фахівців з проектів.

До складу ДП «Антонов» також входять авіатранспортний підрозділ – національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних вантажів по цілому світу, і філіал «Серійний завод «Антонов», де налагоджено серійне виробництво літаків «Антонов».