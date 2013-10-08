Українці найчастіше купують онлайн техніку та авіаквитки

Про це повідомляє компанія «Google Україна» з посиланням на дослідження поведінки українських інтернет-користувачів, проведене компанією TNS Infratest на замовлення Google.

Зокрема, за останні 12 місяців онлайн-купівлю мобільних телефонів зробили 36% покупців, комп'ютерів – 34%, лідирують же серед онлайн-купівель авіаквитки – 47%.

Дослідження також показало, що пошук інформації в Інтернеті перед купівлею дуже важливий для українських користувачів і актуальний для всіх категорій товарів. При цьому інформацію про товари з категорій “Технології”, “Автотовари”, “Подорожі” шукають значно частіше онлайн, ніж оффлайн: 90%, 88% і 85% користувачів відповідно.

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Використання стаціонарних ПК, ноутбуків і планшетів є першочерговим вибором для онлайн-пошуку; водночас продовжує зростати частка онлайн-пошуку з використанням мобільних пристроїв. Під час пошуку інформації українські користувачі керуються такою логікою: 74% респондентів чекають, що провідні торгові марки будуть у верхній частині результатів пошуку; 80% опитаних вважають, що результати пошуку з урахуванням місцеположення більш відповідають запиту; 57% вважають рекомендовані друзями веб-сайти важливішими, ніж інші сайти; 36% при здійсненні купівлі в магазині іноді користуються своїм мобільним телефоном, щоб знайти більше інформації про товари.

Пошук інформації в Інтернеті перед купівлею є найбільш популярним способом вивчення товару в усіх продуктових категоріях. Покупці починають активно шукати інформацію про товар, що цікавить їх, приблизно за місяць до здійснення покупки, пік пошуку припадає на період за тиждень до придбання товару або замовлення послуги. Тільки у категорії “Споживчі і косметичні товари” пошук інформації максимальний перед самим моментом купівлі.

В Україні, як і раніше, переважає тенденція, коли споживач одержує інформацію про товар онлайн, проте покупку здійснює оффлайн (так званий, ROPO-ефект). Але, незважаючи на те, що оффлайн-шоппінг досі є превалюючим способом купівлі в аналізованих категоріях товарів, помітний зростаючий потенціал Інтернету в майбутньому.

Дослідження засвідчило, що в цілому Україна не поступається країнам Європи за основними параметрами використання Інтернету, а поведінка українського інтернет-користувача мало відрізняється від поведінки користувачів наших найближчих сусідів, як на сході, так і на заході. Наприклад, це видно під час порівняння результатів поведінки користувачів при покупці товарів з категорії “Одяг і аксесуари” у Польщі, Росії і Україні.

Дослідження проводилося в період з 1 січня по 31 березня 2013 року за методологією онлайн-опитувача, цільова група - український користувач Інтернету старший за 16 років, вибірка - 2633 респонденти.

Довідка УНІАН. Заснована у 1998 році компанія Google сьогодні є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, зокрема, власником найвідомішого однойменного пошуковика. Штаб-квартира корпорації Google розміщена у Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі і Азії. Дохід Google у 2012 році становив 50,17 млрд дол., чистий прибуток – 10,74 млрд дол. В Україні представлена компанією «Google Україна».