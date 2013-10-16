У непрацюючій шахті на Донеччині від отруєння газом загинули люди

Вчора у Шахтарську Донецької області у непрацюючій шахті 1-6 ТОВ ”Комплекс” загинуло троє працівників.

Вчора у Шахтарську Донецької області у непрацюючій шахті 1-6 ТОВ ”Комплекс” загинуло троє працівників. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в одному місці загинуло двоє осіб, в іншому місці на відстані 1,5 км - одна особа. Читайте також: У Донецькій області горить шахта, евакуйовано 100 гірників Тіла загиблих піднято на поверхню. Попередня причина смерті – отруєння рудничним газом. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. На місці події працювали три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

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