У Донецьку вибух на непрацюючій шахті

У Донецьку на непрацюючій шахті стався вибух газоповітряної суміші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, вибух стався о 20.40 5 вересня у Пролетарському районі Донецька, на непрацюючій шахті імені 60 років Радянської України ДП „Укрвуглеторфреструктуризація”, яка перебуває на реструктуризації протягом двох років, під час несанкціонованого спуску.

Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще троє з опіками у важкому стані госпіталізовані.

Постраждалі є працівниками фірми „Донбасресурси”, яка вела роботи щодо демонтажу шахтного обладнання на поверхні.

О 23.15 підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому тіло загиблого було підняте на поверхню. Попередня причина вибуху – внесення стороннього джерела вогню.

На місці працювала оперативна група Головного обласного управління МНС.