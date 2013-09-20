У Донецькій області горить шахта, евакуйовано 100 гірників

Пожежники гасять вогонь на шахті "Комунарська" в Донецькій області, повідомляє в п'ятницю українська держслужба з НС, передає РІА Новости.

Напередодні повідомлялося, що рятувальники евакуювали понад 100 гірників з шахти "Комунарська" через перевищення рівня вуглекислого газу після проведення вибухових робіт.

У п'ятницю держслужба з НС уточнила, що на шахті в четвер вранці сталася пожежа на глибині 500 метрів. На поверхню самостійно піднялися 129 гірників.

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"Жертв і постраждалих немає. Робота шахти тимчасово призупинена. Станом на 7 годин 20 вересня ліквідація пожежі триває", - йдеться в повідомленні. На місці події працює відділення державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.