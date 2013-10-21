Більше сотні гірників евакуйовано через зупинку вентилятора в шахті
08:59, 21 жовтня 2013Суспільство
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В одній із шахт Луганської області з ладу вийшов головний вентилятор.
У шахті відмовив вентилятор / Фото: lugtu.lg.ua
На шахті в Луганській області через зупинку вентилятора на поверхню піднято 109 гірників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора, 20 жовтня, о 22.15 у с. Комсомольське на шахті «Центроспілка» ТОВ ДТЕК «Свердлованрацит» сталося зупинка головного вентилятора.
В шахті працювало 109 гірників, яких о 23.20 у штатному режимі було піднято на поверхню. Жертв та постраждалих немає.
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Роботу шахти тимчасово призупинено, поінформували в ДСНС.
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