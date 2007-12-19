Черновецький забагато хоче від платників податків?

Депутат Київради, член Постійної комiсiї з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ називає нереальним проект бюджету Києва на 2008 рік, запропонований Київською міською державною адміністрацією на чолі з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата Д.АНДРІЄВСЬКОГО.

Підкресливши, що 18 мільярдний цьогорічний бюджет Києва недовиконано майже на 2 млрд. грн., Д.АНДРІЄВСЬКИЙ повідомив, що на наступний рік Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує значне збільшення бюджету столиці - до 23 млрд. 605 млн. грн. І це при тому, додав член бюджетної комісії, що темп зростання ВВП у порівнянні з 2006 роком, за прогнозами, зменшиться на 2%, а темп росту обсягів промислової продукції - на 5,5%.

За словами Д.АНДРІЄВСЬКОГО, "основне навантаження по формуванню дохідної частини бюджету припадає на податки з доходів фізичних осіб. Мер планує поповнити столичну казну і за рахунок трикратного збільшення нормативів пайової участі будівельників у розвиток інфраструктури міста". Як підкреслив столичний депутат, це нанесе непоправний удар по підприємцях та може призвести до подорожчання житла, зупинки усієї будівельної галузі та зменшення кількості робочих місць.

"Натомість розподіл коштів бюджету-2008 дуже нераціональний, зокрема, 64 млн. грн. планується витратити на підтримку комунальних ЗМІ, які активно готуються до продажу», - підкреслив Д.АНДРІЄВСЬКИЙ.