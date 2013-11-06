Ситуація на російсько-українському кордоні нормалізувалася - ФМС РФ

Про це повідомляє Федеральна митна служба (ФМС) РФ.

“Вранці 5 листопада перед МАПП Новошахтинськ Ростовської митниці очікували на митне оформлення 30 вантажних транспортних засобів, за минулу добу оформлено – 88 фур. Перед МАПП Весело-Вознесенка Таганрозької митниці - 40 вантажівок, оформлено за добу – 76. Перед МАПП Матвєєв Курган Таганрозької митниці в черзі – 33 вантажних автомобіля, оформлено за добу – 42”, - сказано в повідомленні.

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ФМС РФ також зазначає, що всього за перший тиждень у нових умовах через ці пункти пропуску пройшло 2486 вантажних автомобілів (зокрема: 1148 – на в`їзд до РФ, 1338 – на виїзд із РФ).

Як нагадали у ФМС, із 28 жовтня 2013 року в регіоні діяльності ПМУ почалася реалізація вимог ФМС Росії про застосування заходів забезпечення дотримання митного транзиту при приміщенні товарів під дану митну процедуру, в тому числі й при перевезенні товарів із застосуванням книжки МДП. Незважаючи на широке висвітлення протягом кількох місяців даних нововведень у засобах масової інформації і обговорення їх безпосередньо із зацікавленими особами, не всі учасники зовнішньоекономічної діяльності (і в першу чергу, перевізники) виявилися готовими до змін правил транзитних перевезень. У результаті вже 31 жовтня на російсько-українському кордоні утворилася черга з вантажних автомобілів.

Південним митним управлінням було здійснено низку заходів для вирішення ситуації (проводилася робота з розширення кола осіб, які надають послуги від імені поручителів при митному транзиті; водіям пропонували пройти на найближчий МЛТ для подальшого оформлення; було надано можливість скористатися митним супроводом).

Наразі пропускну спроможність пунктів пропуску на російсько-українському кордоні повністю відновлено.