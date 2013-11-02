На російській митниці черга українських фур скоротилася до 70

У міжнародному пункті пропуску "Довжанський" (Свердловський район Луганської області) в напрямку Росії зберігається черга із 70 вантажних автомобілів. Раніше ця черга складала 400 вантажівок.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області, причиною скупчення вантажівок на кордоні є скасування Росією з 28 жовтня дії книжок міжнародних дорожніх перевезень на митниці.

Рятувальники спільно з прикордонниками забезпечують водіям гаряче харчування.

Для забезпечення пожежної безпеки на місці організовано цілодобове чергування співробітників ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Міністерство доходів і зборів України звернулося до Федеральної митної служби РФ з проханням надати роз'яснення застосуванню додаткових заходів гарантування доставки при переміщенні вантажів через кордон.

«З 28 жовтня митними органами, підпорядкованими Південному митному управлінню Федеральної митної служби Російської Федерації, застосовуються додаткові заходи гарантування доставки при переміщенні вантажів із застосуванням книги міжнародних дорожніх перевезень (МДП) у митних органах», - йдеться в повідомленні відомства.

Також у міністерстві зауважили, що вказані митні органи мають пункти пропуску, суміжні з українськими. «Оскільки митні органи, підпорядковані Південному митному управлінню, мають пункти пропуску, суміжні з українськими, вищезгадані дії російської митниці без попереднього повідомлення української сторони призвели до скупчення транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією і виникнення додаткових складнощів при перетинанні державного кордону українськими перевізниками», - наголошується в повідомленні Міндоходів.

Міністерство просить роз'яснити, чи є такі дії «винятковим заходом стосовно українських перевізників і наскільки вони відповідають зобов'язанням у рамках митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, членами якої є обидві держави».

Влітку російська митниця посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що поставки їхніх товарів на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд доларів.

Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом.