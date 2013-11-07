Комуністи йдуть Хрещатиком з плакатами - Вперед к социализму!

Як передає кореспондент УНІАН, участь у ході бере близько трьох тисяч осіб.

На чолі колони та в середині крокують оркестри, які виконують “Катюшу” та “Ленин такой молодой”.

Учасники акції несуть плакати: “Наше будущее - социализм!”, “Вперед к социализму!”, “Судьбу страны должен решать народ», «Проведем референдум».

Правопорядок під час ходи забезпечують декілька сотень працівників міліції та спецпідрозділу “Беркут”.

Як повідомляв УНІАН, прихильники КПУ перед ходою збиралися на Бессарабській площі біля пам'ятника Леніну. Вони тримають прапори Компартії та портрети Сталіна.