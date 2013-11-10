На Донеччині у ДТП загинули троє людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні, 10 листопада, о 06.46 у Красноармійському районі на 58 км автошляху Олександрівка-Красноармійськ, між містами Красноармійськ та Ординське.

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«Внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів ВАЗ-2104 та Lada Kalina загинули 3 та постраждала 1 особа», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою гідравлічних ножиць та шанцевого інструменту зрізали стійки дахів та вилучили загиблих із пошкоджених автомобілів.