На Донеччині у ДТП загинули троє людей
13:24, 10 листопада 2013Суспільство
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У Донецькій області при зіткненні автомобілів загинули троє осіб.
На Донеччині сталася страшна ДТП з трьома жертвами / Фото : vpoltave.info
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні, 10 листопада, о 06.46 у Красноармійському районі на 58 км автошляху Олександрівка-Красноармійськ, між містами Красноармійськ та Ординське.
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«Внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів ВАЗ-2104 та Lada Kalina загинули 3 та постраждала 1 особа», - йдеться в повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою гідравлічних ножиць та шанцевого інструменту зрізали стійки дахів та вилучили загиблих із пошкоджених автомобілів.
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