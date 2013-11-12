У Харкові фіктивні газети видавали дозволи на носіння травматики (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам начальник відділу прокуратури Харківської області Володимир Іванов.

За його даними, редактори цих видань надавали громадянам довідки про те, що вони є нібито позаштатними кореспондентами, та направляли клопотання до Управління громадської безпеки про видачу дозволу на носіння травматичної зброї. При цьому за час свого існування ці ЗМІ не надрукували жодного номера газети.

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Іванов зазначив, що, зокрема, таким чином діяли газети «Городское собрание», «Харьковский вестник» і «Політпрецедент».

За фактом незаконної діяльності газети «Політпрецедент» наприкінці жовтня розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення посвідчення або іншого офіційного документа). Стосовно інших продовжується перевірка.

Окрім того, відповідно до законодавства, особи, які отримують дозвіл на користування травматичною зброєю, мають попередньо пройти навчання (теоретичні основи, вогневу підготовку, надання медичної допомоги).

Іванов зауважив, що прокурорська перевірка Харківської філії ДП МВСУ «Інформ-ресурси», яке мало право проводити такі навчання, виявила, що підприємство фактично не проводило підготовку громадян. Співробітники філії вносили до офіційних документів завідомо неправдиві дані про проходження особами, що отримують дозволи, повного курсу навчання.

«Загалом прокурорськими перевірками було встановлено факти видачі понад 250 особам травматичної зброї без практичних навичок проводження з нею», - зазначив представник прокуратури.

Відомості про зазначене правопорушення наприкінці жовтня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 366 КК України (службове підроблення). Досудове слідство триває.

Прокуратура області підготувала подання начальнику ГУ МВС України в області про усунення порушень законодавства в діяльності Управління громадської безпеки.

Іванов наголосив, що в Харківській області дозвіл на придбання травматичної зброї на сьогоднішній день отримали 1,5 тисячі штатних і позаштатних журналістів.