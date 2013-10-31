По всій Макіївці дозволи на зброю видавалися з грубими порушеннями

Правоохоронці Макіївки не дотримувалися вимоги законодавства про порядок придбання і зберігання зброї населенням, а також його обліку. Про це «Сегодня» заявили в прокуратурі Донецької області. У ході перевірки встановлено, що у всіх п'яти райвідділах Макіївки було порушено законодавство про адміністративні послуги, до яких належить надання дозволів на реєстрацію і використання мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів.

Співробітники прокуратури виявили, що дозволи на зброю видавалися з порушеннями, а заяви громадян на продовження терміну дії дозволів взагалі не реєструвалися. Також вони виявили, що далеко не всі справи містили обов'язкові документи, такі як довідки про наявність або відсутність судимостей у власників зброї, в деяких справах лежали довідки, термін дії яких вже закінчився. Також міліціонери не складали протоколи про адміністративні правопорушення та не вживали заходів для усунення виявлених порушень, а картотека власників зброї не велася.

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"Дії посадових осіб правоохоронних органів порушують права громадян та законодавство про адміністративні послуги, - повідомила старший прокурор прокуратури Макіївки Ірина Меладзе. - Органами прокуратури було внесено подання, за результатами розгляду яких виявлені порушення усунені, а шість працівників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності".