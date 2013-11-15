Сьогодні вночі в Україну прийдуть заморозки
12:57, 15 листопада 2013Суспільство
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Вночі в Україні очікується до 3° морозу
Вночі почнуться заморозки, а ранком буде туман / Фото : gorod48.ru
Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці у західних областях місцями туман.
Вітер західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Південному узбережжі Криму 3-5° тепла; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у Криму 6-11°.
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У Києві та області в суботу - без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.
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