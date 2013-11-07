Синоптики прогнозують Україні теплу зиму

Зима буде теплішою за попередню, хоча можливі сильні снігопади, але не аномальні, як у березні цього року в Києві. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, пишуть "Вести".

Також Кульбіда зазначив , що прогнози не завжди бувають точними.

"Є складні рівняння, які синоптики використовують при розрахунках. Але на погоду впливають тисячі різноманітних факторів, і описати їх в математичних моделях можна тільки до певної межі. Прогноз на завтра точний приблизно на 95%, прогноз на 2-3 дні менш точний, на 3-5 днів - ще менш точний", - сказав він.

Синоптик прогнозує Україні теплу зиму.

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"Мій досвід каже, що ця зима буде теплішою за попередню. Можливі сильні снігопади, але не думаю, що вони будуть такими ж рясними, як у березні цього року в Києві. Аномалії зазвичай не повторюються, погода цього року приготувала нам щось нове", - зазначив Кульбіда.

Як повідомляв УНІАН, синоптики відзначили, що надзвичайно теплий і сухий листопад, що є незвичним для України, став, швидше, нормою, аніж аномалією. І протримається така погода до кінця місяця.