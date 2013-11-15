Офіційний курс валют на 18 листопада

18:10, 15 листопада 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

НБУ встановив курс гривні / Фото : Дзеркало тижня

На 18 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 15 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1075.8578 (на 15 листопада – 1073.9395)

10 RUR – 2.4458 (на 15 листопада – 2.4453)

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