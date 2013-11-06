Інфляція в жовтні становила 0,4% - Держстат

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, у річному вираженні (проти жовтня 2012 року) зафіксовано уповільнення дефляції до 0,1%, з початку 2013 року (жовтень 2013 року проти грудня 2012 року) - також уповільнення дефляції до 0,2%.