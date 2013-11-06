Інфляція в жовтні становила 0,4% - Держстат

11:56, 06 листопада 2013
Суспільство
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Інфляція в Україні в жовтні 2013 року порівняно з вереснем прискорилася до 0,4%, при цьому зростання споживчих цін у країні зафіксоване вперше з травня цього року.

гривня гривна деньги гроші / Фото: hvylya.org

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, у річному вираженні (проти жовтня 2012 року) зафіксовано уповільнення дефляції до 0,1%, з початку 2013 року (жовтень 2013 року проти грудня 2012 року) - також уповільнення дефляції до 0,2%.

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