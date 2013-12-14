Спільною перемогою українців може стати робота над Угодою з ЄС - Вілкул

Сьогодні спільною перемогою українців може стати спільна робота над Угодою про Асоціацію (УА) з Євросоюзом. Таку думку сьогодні в ефірі Шустер LIVE на телеканалі «Інтер» висловив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.

«Сьогодні українцям як ніколи потрібні спільні перемоги, що об'єднують Схід і Захід, - зазначив він. - І цією спільною перемогою може бути спільна робота над Угодою про Асоціацію з ЄС».

Результатом цієї роботи, переконаний віце-прем'єр, повинна стати така модель, яка дозволить «не відмовившись від ринку Митного союзу», також отримати широкий доступ до єдиного ринку ЄС - 500 млн споживачів. «Необхідна стратегія - про те, що необхідно зробити, як необхідно захистити наших товаровиробників, які кроки треба зробити в перехідний період для того, щоб ми знову не вибирали або/або. А для того, щоб ми вибирали і/і», - підкреслив Вілкул.

«Зараз та криза, яка припала на наше покоління. Але всім - і владі, і опозиції - має вистачити розуму вийти з кризи сильнішими і консолідувати, як нація. І влада, і опозиція повинні відчувати спільну відповідальність за вирішення даної кризи. Незалежна соборна Україна - самодостатня цінність. Необхідно сідати за стіл переговорів. Це головне, що я сьогодні хочу сказати», - резюмував віце-прем'єр-міністр.