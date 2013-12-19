Мітингувальники хочуть встановити біля Київради 10-метрову ялинку (фото)

Мітингувальники привезли ялинку метрів 10 заввишки. Наразі вона лежить на тротуарі, огороджена сигнальними стрічками.

Як передає кореспондент УНІАН, очікується, що мітингувальники встановлять новорічну ялину перед будівлею мерії.

Про це ще вдень повідомив зі сцени Майдану лідер УДАРу Віталій Кличко.

Читайте також: Новорічної ялинки у Києві не буде, проведення різдвяного ярмарку під питанням

Разом з тим на сцені Майдану зараз проходять виступи лідерів опозиції. Вони розповідають мітингуючим про законопроект щодо амністії всім учасникам масових акцій в Україні, а також кажуть, що на цьому боротьбу не завершено. Зокрема, Кличко заявив, що наступною перемогою має стати відставка уряду Миколи Азарова.

У свою чергу лідер «Свободи» Олег Тягнибок зазначив, що на сьогоднішніх переговорах з депутатами більшості, останні наполягали, щоб амністія також стосувалася і правоохоронців. Однак, опозиції вдалося відстояти свою позицію і не піти на такі пропозиції.