Біля Кабміну стоїть близько 20 новорічних ялинок і 10 автобусів "Беркуту"
15:06, 19 грудня 2013Суспільство
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Перед будинком уряду встановили близько 20 невеликих новорічних ялинок
Як передає кореспондент УНІАН, в ці хвилини співробітники Кабміну вивішують ілюмінацію біля цих ялинок. Одразу за ялинками розташовано близько 10 автобусів “Беркуту”.
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Урядовий квартал продовжує залишатись заблокованим для громадян.
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