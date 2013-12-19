Біля Кабміну стоїть близько 20 новорічних ялинок і 10 автобусів "Беркуту"

Перед будинком уряду встановили близько 20 невеликих новорічних ялинок

Як передає кореспондент УНІАН, в ці хвилини співробітники Кабміну вивішують ілюмінацію біля цих ялинок. Одразу за ялинками розташовано близько 10 автобусів “Беркуту”. На тему: Сьогодні у Львові відкриють 18-метрову "євроялинку" Урядовий квартал продовжує залишатись заблокованим для громадян.

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