Новорічної ялинки у Києві не буде, проведення різдвяного ярмарку під питанням

Зараз недобудований каркас ялинки обвішаний агітплакатами, а ілюмінацію і зелене покриття мітингувальники використовували при будівництві барикад на вул. Городецького та на Хрещатику, пишуть «Вести».

У департаменті культури КМДА розповіли, що все йшло за планом і відкриття планувалося на 19 грудня - День святого Миколая.

«Монтаж металевого каркаса був практично завершений. Потім залишалося накрити його призмами зі штучної хвої і встановити ілюмінацію. Але ці події всьому завадили», - кажуть у відомстві.

Директор департаменту Світлана Зоріна не впевнена, що ялинка з'явиться. «Чисто технологічно її вже не доробиш. Наші співробітники після огляду зрозуміли, що там все знищено. Кинута на барикади вся зелена маса, зламана ілюмінація. Навряд чи ми її зможемо встановити», - сказала вона.

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За її словами, ще є шанс врятувати ялинку. «Якщо сьогодні станеться диво і всі залишать Майдан, то ми зможемо поставити стару ялинку п'ятирічної давнини. Це конструкція з живими ялинами. На це у нас є час», - говорить Світлана Зоріна.

У департаменті обіцяють розглянути альтернативні варіанти і згодні, наприклад, перенести ялинку на Михайлівську площу. «Нас влаштує будь-який варіант, який підкажуть люди, але потрібно розпорядження влади», - кажуть у департаменті.

Не буде цього року на Майдані і ковзанки. Постамент з деревини розібрали мітингувальники і пустили на дрова. Під загрозою будівництво різдвяного містечка з дерев'яних будиночків на Хрещатику. Там планувалося проводити майстер-класи з народних ремесел, продаж карамелі ручної роботи, крижана гірка та інші розваги.

«Згідно з розпорядженням, ярмарок має відкритися з 14 грудня. Однак плани зруйновані. Бізнесмени скасували заплановані на вихідні та понеділок завезення товарів і монтаж будиночків, в яких торгували б чаєм, кавою, сувенірами, фруктами», - розповіла директор департаменту туризму КМДА Тетяна Слишик.

За її словами, всі будуть чекати розвитку подій і вирішувати проблеми по мірі їх надходження. «Але ми ще можемо відсунути термін на тиждень або днів на десять», - говорить вона.

14 грудня під Аркою Дружби народів відкриється резиденція Діда Мороза. На оглядовому майданчику з'явиться казковий будиночок, звідки діти зможуть відправити новорічною поштою листи з загаданими бажаннями.