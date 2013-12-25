Майже 30% українців підтримають вступ до Митного союзу - опитування

Майже половина українців (49,1%) проголосувала б на референдумі за приєднання України до Європейського Союзу, проти проголосували б 29,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень “Соціс” та Соціологічною групою “Рейтинг”, що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції

Ще 21,3% не визначилися або не готові взяти участь у такому референдумі. Серед тих, хто визначився, число прихильників ЄС становить 62,4%.

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Якби найближчим часом відбувався референдум щодо вступу України до Митного союзу, то 32,5% громадян України підтримали б участь у такому союзі, 41,9% - проголосували б проти. Ще 25,6% - не визначились або не готові взяти участь у такому референдумі.

На питання: «Уявіть, що зараз відбувається референдум з питання про те, куди вступати Україні - до ЄС чи Митного союзу», 46,9% підтримали б вступ до ЄС, а 28,9% проголосували б за вступ до Митного союзу. Ще 24,2% не визначилися або не готові брати участь в референдумі.

Дослідження проводилось з 7 по 17 грудня цього року. Всього опитано 3200 респондентів, статистична похибка вибірки становить не більше 1,8%.