Значно зменшилася кількість українців, які хочуть вступу до ЄС (опитування)

Як повідомляє Deutsche Welle, про це свідчать результати опитування, яке було проведено у рамках DW-Trend українським відділення Інституту ринкових і соціологічних досліджень (IFAK).

Актуальні результати опитування засвідчують, що євроскептичні настрої продовжують поширюватися в Україні. Найвідчутніше зниження рівня підтримки вступу країни до Європейського Союзу спостерігалося в першому півріччі цього року. До червня кількість прибічників членства в ЄС впала з 74 до 53%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Такі зміни суспільної думки відбулися на тлі загострення боргової кризи в єврозоні та відкладення на невизначений термін підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Показово, однак, що тим часом зростає кількість тих, хто хотів би негайного (протягом наступних п’яти років) приєднання України до Євросоюзу. Таку позицію озвучили 26% опитаних – це на 11% більше, ніж торік. Якнайшвидше бачити свою країну в ЄС хочуть, насамперед, молоді українці. Кожен третій (35% опитаних) у віці від 18 до 29 років воліє бачити Україну в ЄС не пізніше, ніж за п’ять років.

Головною метою Європейського Союзу з точки зору українців залишається економічне зростання країн-членів спільноти – так вважають 46%, ще 60% респондентів заявили також, що вони особисто підтримують цю мету ЄС. Натомість становлення спільних цінностей, таких як демократія і свобода слова, головними цілями ЄС називають лише 23% опитаних. Ще менше опитаних – 18% – мають від ЄС якісь очікування у цьому питанні, що на 7% менше, ніж півроку тому.

Попри те, що підтримка вступу України в ЄС зменшується, українці сьогодні все ж вважають відносини зі спільнотою кращими, ніж півроку тому. У червні 2012 року, під час футбольної першості Євро-2012, Україна опинилася під вогнем критики з боку країн Євросоюзу через порушення прав людини і, зокрема, поводження з екс-прем'єром Юлією Тимошенко. 37% опитаних ще влітку вважали відносини з ЄС напруженими або навіть ворожими. Сьогодні так вважають лише 19% українців, а 28% респондентів відповіли, що вважають відносини на даний момент дружніми і партнерськими (проти 13% у червні).

Покращилися, на думку українців, також і відносини України з Німеччиною. Партнерськими або дружніми їх, як випливає з результатів DW-Trend, вважає кожен третій українець (32%). Кількість людей, які оцінюють українсько-німецькі відносини як напружені, скоротилася вдвічі - з 21% у червні 2012 року до 10% у грудні.

Водночас посилилися і тенденція до зближення України з Росією. Нині партнерськими або дружніми відносини двох країн вважає більше половини опитаних – 55%. У червні таких було лише 43%. Більш позитивне сприйняття українсько-російських відносин спостерігається і в традиційно скептичних до зближення з Росією західних областях України. Такий розвиток подій може вказувати на слушність застережень тих оглядачів, які закликали до якнайшвидшого зближення з ЄС: якщо Україні не даватимуть перспективу членства в Євросоюзі, це може підштовхнути її в обійми Росії.

Думку деяких політиків, які вбачають в Україні "місток між Росією і Європою", поділяє лише меншість українців - 22%. Як і раніше, чимало українців негативно оцінюють імідж їхньої країни в Європі. Якщо 2011 року лише 14% українців вважали, що їхня країна не відіграє жодної ролі у світі, то сьогодні таких скептиків вже 27%. Показово також, що жодним чином не покращується уявлення українців про сприйняття України міжнародною спільнотою. Кожен третій - 33% - вважає, що іноземні країни вбачають в Україні постачальника дешевої робочої сили та сировини, а не надійного стратегічного партнера (7% опитаних).

Попри поширення скептичних настроїв щодо зближення України з ЄС, Європейський Союз продовжує залишатися вкрай привабливим для українців з туристичної точки зору. Відвідати країни Євросоюзу хотіли би 78% українців, а серед опитаних віком від 18 до 39 років таких понад 80%. Але серйозною перепоною при цьому залишається візовий режим. Кожен другий українець зазначає, що їздив би до країн ЄС частіше, якби скасували візи.

У опитуванні взяли участь 1 тис. респондентів у віці від 18 до 65 років.