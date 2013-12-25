Соціологи назвали електоральні уподобання українців на президентських виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень “Соціс” та соціологічною групою “Рейтинг”, які були представлені на прес-конференції у середу.

Так, за даними опитування, якби до другого туру президентських виборів вийшли Янукович і Кличко, то за чинного главу держави проголосували б 25,2%, за Кличка — 42,7%. При цьому 19,6% не брали б участі у другому турі виборів, а 12,5% не визначилися.

Якби до другого туру президентських виборів вийшли Янукович і Яценюк, то за Януковича проголосували б 25,8%, за Яценюка — 35%. При цьому 24,4% не брали б участі у другому турі виборів, а 14,8% не визначилися.

Якби до другого туру президентських виборів вийшли Янукович і Порошенко, то за Януковича проголосували б 25%, за Порошенка — 33%. При цьому 25,7% не брали б участі у другому турі виборів, а 16,3% не визначилися.

Якби до другого туру президентських виборів вийшли Янукович і екс-прем’єр Юлія Тимошенко, то за Януковича проголосували б 26,6%, за Тимошенко — 32,1%. При цьому 25,8% не брали б участь у другому турі виборів, а 15,5% не визначилися.

Якби до другого туру президентських виборів вийшли Янукович і Тягнибок, то за Януковича проголосували б 27,1%. за Тягнибока 28.8%. При цьому 27,6% не брали б участі у другому турі виборів, а 16,5% не визначилися.

“Якби вибори відбулися у даний час, у діючого Президента шансів отримати перемогу було б дуже і дуже мало. Вони були до достатньо примарними», - сказав на прес-конференції генеральний директор Центру соціальних і маркетингових досліджень “Соціс” Микола Чурилов. Якби вибори Президента України відбулись найближчої неділі, то 20,2% підтримали б Януковича, 18,6% - Кличка, 9,4% - Яценюка, 7,1% - Порошенка, 5,1% - Тягнибока, 4,5% - Симоненка, 0,9% - Медведчука. Інших кандидатів підтримали б 4,7% опитаних, не брали б участі у виборах 14,7%, не визначились — 14,9%. При цьому, якби Тимошенко змогла взяти участь у виборах, то підтримка кандидатів виглядала б наступним чином: Янукович — 20,1%, Тимошенко — 16,6%, Кличко — 16,2%, Порошенко — 5,7%, Симоненко — 4,5%, Тягнибок — 3,9%, Медведчук — 0,9%. Інших кандидатів підтримали б 3,6 опитаних, не брали би участі у виборах 14,7%, не визначилися — 13,9%.

Опитування проводилося 7-17 грудня цього року. Всього опитано 3200 респондентів. Статистична похибка вибірки не більше 1,8% .