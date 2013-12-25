Віце-прем’єр пообіцяв студентам стипендії з російського кредиту

Про це під час брифінгу під час засідання Кабінету міністрів заявив віце-прем’єр з гуманітарних питань Костянтин Грищенко, повідомляє Радіо Свобода.

Коли урядовцю нагадали слова голови уряду Миколи Азарова, що російський кредит виданий «не на проїдання», Грищенко зазначив: «Це не такі великі гроші. Ми вважаємо, що стипендія – це не проїдання, це – інвестиція у майбутнє, в тому числі – і наша економічна».

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Тим часом, за заборгованість із зарплат у Києві прем’єр Микола Азаров поклав відповідальність на протестувальників Євромайдану, які зірвали засідання Київради. Про це прем’єр заявив, відкриваючи засідання уряду.

Голова уряду не уточнював, чому ці кошти не були закладені у бюджет, повідомляє видання.