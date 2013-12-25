Студентська координаційна рада погрожує уряду масовими протестами

Студентська координаційна рада оголошує загальну мобілізацію студентів 25 грудня, якщо уряд не виплатить грошей упродовж 24 годин. Про це повідомляє "Тиждень".

В університетах країни тривалий час затримують стипендію. Це пояснюють відсутністю фінансування з держбюджету.

"Напередодні свят нас залишили без копійки в кишені. Уряд Миколи Азарова довів країну до такого стану, що в державній скарбниці немає коштів для студентства. Влада бере кредити у Кремля, стираючи суверенітет держави. Доводить країну до стану дефолту. У той час, коли студентам тижнями затримують стипендії, фінансування "правоохоронних" органів у наступному 2014 році збільшують!" – ідеться у повідомленні.

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Студентська організація також наголошує: "Ми даємо владі 24 години на виплату стипендій студентам. У разі якщо нашу вимогу не буде виконано, Студентська координаційна рада оголошує загальну мобілізацію студентів 25 грудня об 11:00 біля пам’ятника Т. Шевченкові".