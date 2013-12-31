У Ємені звільнено із заручників громадянку України, викрадену в травні - МЗС

25 грудня у Єменській Республіці було визволено громадянку України, яка була викрадена та утримувалася у заручниках на території цієї країни з травня.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

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Під час контакту зі співробітниками Посольства України у Королівстві Саудівська Аравія українка повідомила, що почувається добре, її життю нічого не загрожує. Зараз вона перебуває у колі своїх близьких у Ємені.

З моменту захоплення українки Міністерством закордонних справ у взаємодії з іншими причетними органами державної влади України було реалізовано комплекс політико-дипломатичних та інших заходів, спрямованих на її звільнення.