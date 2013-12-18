Нігерійські пірати взяли в заручники українця - капітана нафтоносного танкера

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, за інформацією Посольства України в Нігерії, пірати розбили комунікаційне обладнання, забрали у команди мобільні телефони та особисте майно членів екіпажу, взяли в заручники капітана судна (громадянин України) та інженера (громадянин Греції) і на катері зникли в напрямку узбережжя Нігерії.

Під час нападу до захоплених не застосовувалося фізичної сили. Решта членів екіпажу не постраждали, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

МЗС України, посольствами України в Нігерії та Греції у взаємодії з компанією-судновласником і нігерійськими компетентними органами вживаються заходи із встановлення місця утримання заручників та їхнього звільнення.

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