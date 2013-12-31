Під Новий рік ПриватБанк відкрив нове відділення, в якому можна отримати послуги навіть у новорічну ніч

Як повідомили в банку, нове "24/7" відділення банку відкрилося 30 грудня о Ладижині (Вінницька область) і зможе обслуговувати клієнтів навіть у новорічну ніч. А в 2014 році в мережі ПриватБанку з'явиться ще 290 сучасних цілодобових відділень.

"У наших нових відділеннях будь-яку послугу можна отримати за кілька хвилин, це забезпечує "відкрите" планування офісів і універсальні банківські фахівці, а зони самообслуговування працюють без перерв і вихідних, - говорить керівник Напрямку розвитку ПриватБанку Віталій Хлопецкий. - Також відділення ПриватБанку стали найбільшими в Україні навчальними центрами сучасного банкінгу - тут завжди розкажуть, як можна користуватися банком без походів у відділення, навчать користуватися терміналами самообслуговування і допоможуть налаштувати Інтернет і мобільний банк".

Нагадаємо, в період новорічних і різдвяних свят ПриватБанк буде обслуговувати клієнтів цілодобово, без вихідних і перерв. Як повідомили в банку, платежі корпоративних клієнтів між рахунками ПриватБанку і платежі приватних осіб будуть здійснюватися в режимі онлайн протягом усіх свят. Крім того, без вихідних працюватимуть термінали самообслуговування, банкомати та чергові відділення банку. Без свят, перерв і вихідних працює Інтернет-банк Приват24 і мобільні додатки ПриватБанку, через які можна оплатити будь-який рахунок, купити квиток на транспорт, отримати і відправити переказ, поповнити депозитний рахунок і скористатися іншими послугами.

Отримати доступ до найпопулярніших послуг і сервісів (перекази, платежі, погашення кредитів та інше) можна через банкомати і термінали ПриватБанку, адреси яких можна уточнити на сайті.

На сьогоднішній день в Україні працює 3395 відділень, 8290 банкомата і 10120 терміналів самообслуговування банку