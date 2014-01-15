Студенти університету ім. Шевченка оголосили голодування

Про це йдеться на офіційній сторінці Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка в соціальній мережі Vkontakte.

Присутність ДІНЗ студенти вбачають як репресії стосовно учасників та небайдужих подій, пов’язаних із «Євромайданом».

"Студенти не мають змоги відповісти на запитання повноцінно, оскільки хвилюються і відчувають морально-психологічний тиск третіх осіб.

Також студенти вбачають заангажованість інспекції, що чинять тиск на викладачів під час прийому іспитів. Це приводить до зміни принципу проведення іспитів без попередження", - йдеться у повідомленні.

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Студенти вимагають від Міністерства освіти і науки України негайно відкликати ДІНЗ України та не допускати подальшого тиску на студентів, які відстоювали свої конституційні права на мирних акціях протесту.

Акція розпочнеться 15 січня о 13:00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

"Голодування не припиниться до тих пір, поки не буде виконана вимога!", - підкреслюється в повідомленні.