Студенти університету ім. Шевченка оголосили голодування
Студенти КНУ імені Тараса Шевченка 15.01.14 оголошують персональну безстрокову акцію голодування. Головна вимога - відкликати Державну інспекцію навчальних закладів України, яка у період із 11.01.14 по 25.01.14 проводять позапланову перевірку київських вишів.
Про це йдеться на офіційній сторінці Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка в соціальній мережі Vkontakte.
Присутність ДІНЗ студенти вбачають як репресії стосовно учасників та небайдужих подій, пов’язаних із «Євромайданом».
"Студенти не мають змоги відповісти на запитання повноцінно, оскільки хвилюються і відчувають морально-психологічний тиск третіх осіб.
Також студенти вбачають заангажованість інспекції, що чинять тиск на викладачів під час прийому іспитів. Це приводить до зміни принципу проведення іспитів без попередження", - йдеться у повідомленні.
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Студенти вимагають від Міністерства освіти і науки України негайно відкликати ДІНЗ України та не допускати подальшого тиску на студентів, які відстоювали свої конституційні права на мирних акціях протесту.
Акція розпочнеться 15 січня о 13:00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку.
"Голодування не припиниться до тих пір, поки не буде виконана вимога!", - підкреслюється в повідомленні.