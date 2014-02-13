У Генпрокуратурі розповіли про розслідування вбивства кременчуцького судді

У кримінальному провадженні щодо вбивства судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Олександра Лободенка вже опитано більш як 200 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

У ГПУ зазначили, що наразі тривають активні слідчі дії. Зокрема, проводяться судово-медична, низка судово-балістичних, цитологічна та інші експертизи.

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Як повідомляв УНІАН, увечері, 11 лютого, біля власного будинку був смертельно поранений 34-річний суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука. У ніч на 12 лютого він помер в лікарні. Кримінальне провадження за цим фактом розслідується органами внутрішніх справ за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ст. 379 (вбивство судді у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя) Кримінального кодексу України. Слідство розглядає кілька версій, одна з яких – професійна діяльність.