Ані співробітники, ані в'язні кримських колоній не прийняли російського громадянства

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник ДПтС України Сергій Старенький, відповідаючи на запитання журналістів.

“Співробітники наші не отримували паспортів РФ, хоча такі пропозиції надходили. Що стосується засуджених, то їм це не пропонувалось”, - сказав Старенький.

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Він зауважив, що на даний час із 1026 співробітників ДПтС, які несуть службу в Криму, лише троє виявили бажання перевестись на службу на материкову частину України, а інші очікують відповідного розв'язання ситуації або наказу.