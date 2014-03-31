Ані співробітники, ані в'язні кримських колоній не прийняли російського громадянства
16:13, 31 березня 2014Суспільство
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Жоден зі співробітників Державної пенітенціарної служби України і засуджених, що знаходяться в кримських колоніях, не прийняв російського громадянства.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник ДПтС України Сергій Старенький, відповідаючи на запитання журналістів.
“Співробітники наші не отримували паспортів РФ, хоча такі пропозиції надходили. Що стосується засуджених, то їм це не пропонувалось”, - сказав Старенький.
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Він зауважив, що на даний час із 1026 співробітників ДПтС, які несуть службу в Криму, лише троє виявили бажання перевестись на службу на материкову частину України, а інші очікують відповідного розв'язання ситуації або наказу.
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