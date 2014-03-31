Торішні овочі та фрукти в Україні продовжують дешевшати, імпортна продукція дорожчає

20:24, 31 березня 2014
Суспільство
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Плодоовочевий індекс за попередній тиждень (з 22 по 28 березня) знизилася ще на 1,0% після зниження на 2,9% тижнем раніше.

Эксперты обещают в будущем стабилизацию цен

У той же час ціни на більшість видів плодоовочевої продукції, як і раніше значно вище торішніх, повідомляє «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

«Основною причиною зниження вартості плодоовочевої корзини минулого тижня стало падіння цін на цибулю, картоплю та буряк у зв'язку з зачисткою примітивних і необладнаних сховищ, а також необхідністю поповнення оборотних коштів фермерами для виконання комплексу польових робіт, - говорить Тетяна Гетьман, керівник проекту. - Додатковим фактором, що продовжували тиснути на ціни, був ще низький внутрішній попит на продукцію», - зазначає експерт.

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У той же час ціни на білокачанну капусту продовжували зростати, тому що пропозиція продукції високої якості, як і раніше, залишалося недостатнім. Також збільшилися ціни і на тепличні овочі, імпорт яких з причини нестабільності курсу національної валюти, продовжував скорочуватися. Подорожчало також і яблуко, на ціну якого впливали як ситуація на валютному ринку, так і сезонне скорочення пропозиції якісної продукції. У той же час яблуко нетоварних кондицій можна було придбати досить дешево, оскільки строки його зберігання в старих сховищах минули, а з підвищенням температури повітря якість такої продукції різко погіршився.

Найближчим часом, на думку експертів проекту, очікується стабілізація цін на плодоовочеву продукцію високої якості, пропозиція якої продовжить скорочуватися.

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