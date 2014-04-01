Громадські ради України будуть спільно контролювати органи влади

Про це на своєму сайті повідомила Голова Громадської ради при КМДА Марина Бурмака.

Багато де новопризначені чиновники поки що взагалі не хочуть працювати із чинним складом Громадських рад, попри принцип безперервності у їхній роботі, який передбачений законодавством.

Деякі учасники зустрічі пояснювали таку позицію бажанням можновладців мати кишенькові Громадські ради, а не претензіями до результатів роботи цих дорадчих органів.

Представник профільного Департаменту Кабінету Міністрів запевнила, що не зважаючи на заплановані великі скорочення чиновників, фахівців, які займаються зв’язками з громадськістю, звільняти не будуть. Наразі Мінюсту доручено напрацювати зміни до постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Разом з тим, голова Громадської ради при Держтелерадіо Олександр Човган зауважив, що власне постанова – це лише інструмент. За його словами, «мета – це імплементація досвіду Євросоюзу для розвитку громадянського суспільства». І в досягненні цієї мети жодних близьких термінів поки не проглядається.

Попри задекларовані цілі Уряду працювати на принципах відкритості і прозорості, представники громадянського суспільства поки не бачать зміни ситуації врахування голосу громадськості у прийнятті офіційних рішень. Хоча, зараз «вікно можливостей», безумовно існує. «Майдан насправді допоміг громадськості активізуватися, громада і влада зараз хочуть співпрацювати, і цей момент не треба втрачати», - сказала голова Громадської ради при Дніпропетровській міськадміністрації Олена Данчук, закликавши «всіляко лобіювати громадський діалог».

Відтак, під час дискусії було запропоновано посилити позицію громадських органів і підкріпити її не лише законодавчими, але й інституційними змінами. Тому учасники зустрічі провели голосування і сформували робочу групу, яка готуватиме перший всеукраїнський Форум громадських рад (а їх в Україні – 95) та проведе моніторинг діяльності цих консультативно-дорадчих органів.

На думку Голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Леоніда Козаченка, Форум Громадських рад має бути не лише майданчиком для обговорення та обміну досвідом, але й напрацьовувати загальні механізми громадського контролю.

«Основна потреба в об’єднанні Громадських рад – це координація роботи з Кабінетом Міністрів, Верховною Радою, в.о. Президента України, щоб створювалися умови для ефективної взаємодії влади з громадськістю», - відмітила Голова Громадської ради при КМДА Марина Бурмака.

Вона звернулася до представника Кабміну про необхідність навчання основам суспільних комунікацій тих чиновників, які відповідають за зв’язки з громадськістю. Також важливим кроком має стати зобов’язання органів влади оприлюднювати прийняті рішення, публічно звітувати про використані бюджетні кошти, зробити прозорою для громадськості процедуру кадрових призначень. Очевидно, що це випливає з принципів відкритості роботи органів влади, про які говориться не один рік.

«Був час, коли необхідні протестні акції. А зараз нам треба робити кроки щодо громадянського порозуміння у державі», - наголосила Марина Бурмака. На її переконання, влада має показати, що вона працює по-новому і чує громадян.