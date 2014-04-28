Запорізький УБОЗ проводить спецоперацію в обласній клінічній лікарні

Інформацію про це УНІАН офіційно підтвердили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області.

«Справді, чоловіки в масках, які зараз перебувають на території Запорізької обласної клінічної лікарні, - співробітники УБОЗ. На території медустанови проводиться спецоперація», - повідомили в ВЗГ.

Читайте такожУБОЗ проводить обшуки у голови Запорізької облрадиЗа інформацією запоріжан, які перебувають у ЗОКЛ, зараз на території лікарні перебувають близько 20 озброєних чоловіків у камуфляжі і масках і кілька співробітників міліції в штатському.

За неофіційними даними, мета їх візиту - проведення обшуків і вилучення документації медустанови у зв'язку з наявністю підозр про фінансові порушення в Запорізькій обласній клінічній лікарні.