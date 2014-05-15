В Італії підтримали ініціативу про проведення міжнародної мирної конференції по Україні

Під час візиту до Італії, кандидата в Президенти Валерія Коновалюка ще чекає ряд зустрічей з представниками ділових кіл та членами уряду Італійської республіки, але вже зараз отримані перші результати ініціатив політика.

Так, була підтримана ініціатива Коновалюка про організацію та проведення міжнародної мирної конференції, результати якої поклали б край конфліктам як усередині країни, так і на міжнародній арені.

Сам політик поділився з італійськими чиновниками своїм планом виходу України з кризи, який минулого тижня представив у Вашингтоні. Крім того, він відзначив важливість розробки нових механізмів реалізації Будапештського меморандуму.

«Ми відмовилися від ядерної зброї, а у відповідь отримали не гарантії безпеки , а лише формальні обіцянки, які не захистили наш суверенітет і кордони», - підкреслив Валерій Коновалюк.

Італійські політики теж визнали м'якість і недостатність в в допомоги нашій країні, голова комітету з європейської політики - сенатор Роберто Формігоні зізнався, що Європа, дійсно, зробила недостатньо для того, щоб гідно відповісти на ті виклики, з якими зараз зіткнулася Україна і весь світ.

«Відповідальність за події в Україні і на Росії, і на США, і на ЄС», - упевнений Формігоні .

Свого колегу підтримав і голова парламентської групи «Forza Italia» Ренатто Брунетта. « Європа повинна дихати двома легенями. А не тільки одним - західним. Пора відкрити дихання і на Схід. Україна - майбутнє Європи», - зазначив він.