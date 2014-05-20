США готові підтримати Україну вакцинами для боротьби з поліомієлітом

Під час зустрічі Себеліус окреслила виклики сьогодення у сфері охорони здоров’я, які найбільше непокоять США. Над світом знову нависла загроза поліомієліту — для боротьби з ним США готові надати Україні необхідну допомогу в сфері вакцинації. Боротьба з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом винесена українською владою в пріоритет - у США це знають і схвалюють таку позицію. З огляду на виявлення нових захворювань, слід ширше залучати партнерство у міжсекторальному форматі. Дедалі більшої актуальності набуває проблема глобальної безпеки в сфері охорони здоров’я.

Мусій підтвердив, що від нових та досить неочікуваних видів глобальної агресії населення страждає як безпосередньо, так і опосередковано — через послаблення доступу до медичної допомоги. Він наголосив на позбавленні доступу пацієнтів до замісної терапії у Криму, напади на медичних працівників на Донбасі тощо. Також він спростував шкідливий стереотип, що українська влада начебто занадто повільно і нерішуче приборкує прояви тероризму та сепаратизму, які інспіруються в Україні ззовні агресивно налаштованою сусідньою державою. Але пріоритет для України — збереження максимальної кількості людських життів. Саме людське життя є для нової України найвищою цінністю.

Міністр охорони здоров’я України висловив глибоку подяку США за активну та всебічну солідарну підтримку України, відчутну гуманітарну, технічну та фінансову допомогу. Він підкреслив, що завдяки плідному міжнародному партнерству, Україною досягнуто реальних успіхів на рівні регіону Східної Європи щодо подолання епідемії ВІЛ/СНІДу. За словами Мусія, незважаючи на те, що протягом останніх 3-4 років в Україні злочинними зусиллями минулої влади роздмухувалася активна антивакцинальна кампанія, нова українська влада рішуче налаштована на відновлення обертів імунопрофілактики. Певні зрушення на цьому шляху вже є: охоплення вакцинацією проти поліомієліту за останній час збільшилося з 36 до 56%.

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На закінчення зустрічі Мусій висловив переконання у тому, що гострі проблеми буде розв’язано і на українській землі знову запанує мир та злагода, а також пообіцяв докласти усіх можливих зусиль, щоб створити в Україні нову передову систему охорони здоров’я, яка відповідатиме кращим міжнародними стандартами і буде стратегічно налаштована на інтереси пацієнта.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц. р. ЮНІСЕФ та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що в Україні поліомієліт може спалахнути будь якої миті.

«Ризик розповсюдження поліомієліту в Україні значно підвищується у зв’язку з поширенням вірусу на Близькому Сході та продовженням циркуляції поліо у Афганістані, Нігерії та Пакистані, а також з великою кількістю подорожуючих людей та низьким рівнем охоплення вакцинацією в Україні», - йдеться у повідомленні.

«Рівень охоплення вакцинацією в Україні найнижчий за останні 20 років. Менше половини дітей повністю вакциновані проти поліомієліту та нестабільна ситуація у країні знижує рівень охоплення навіть більше. ЮНІСЕФ закликає українську владу прийняти термінові заходи для попередження спалаху поліомієліту в країні», - заявила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо.

У повідомленні вказується, що Україна – єдина європейська країна, яка нещодавно була внесена до списку 13 “червоних” країн, які мають високий ризик спалаху поліомієліту у світі, Незалежним бюро моніторингу Глобальної ініціативи боротьби з поліомієлітом. До списку також входять Республіка Уганда, Сирія, Ліван, Йорданія, Південний Судан, Судан, Ірак, Малі, Джибуті та Еритрея.

Найбільш ефективним засобом зменшення наслідків завезення поліомієліту до країни є високий рівень охоплення імунізації та висока якість системи епідеміологічного нагляду.

У зв’язку із загрозою спалаху поліомієліту важливо переглянути систему постачання вакцин та забезпечити рівень вакцинації мінімум 95-98%. Низький рівень вакцинації вже спричинив спалахи інфекційних хвороб в Україні, а саме: краснухи, коклюшу і найбільший спалах кору в європейському регіоні в 2011-2013 рр., йдеться в повідомленні.

Головним пріоритетом повинно бути поновлення та підтримка високого рівня колективного імунітету шляхом планової вакцинації.