МОН рекомендує вчителям на Донбасі атестувати учнів за річними оцінками

Міністерство освіти і науки України рекомендує загальноосвітнім навчальним закладам у Донецькій та Луганській областях у разі загрозливих для життя і здоров’я учнів та педагогів подій провести Державну підсумкової атестації у формі виставлення відповідного атестаційного балу за результатами річного оцінювання.

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Про це йдеться у листі Міносвіти від 29 травня щодо проведення ДПА у Донецькій та Луганській областях, повідомили УНІАН у прес-службі відомства

Також листом передбачено можливість перенесення проведення ДПА до безпечних районів міста чи області.