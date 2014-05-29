МОН рекомендує вчителям на Донбасі атестувати учнів за річними оцінками
18:42, 29 травня 2014Суспільство
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Міносвіти рекомендує вчителям Донецької та Луганської областей замість ДПА атестувати учнів за результатами річного оцінювання.
ЗНО учнів з Донбасу можуть перенести у безпечніші райони / lovi-moment.com.ua
Міністерство освіти і науки України рекомендує загальноосвітнім навчальним закладам у Донецькій та Луганській областях у разі загрозливих для життя і здоров’я учнів та педагогів подій провести Державну підсумкової атестації у формі виставлення відповідного атестаційного балу за результатами річного оцінювання.
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Про це йдеться у листі Міносвіти від 29 травня щодо проведення ДПА у Донецькій та Луганській областях, повідомили УНІАН у прес-службі відомства
Також листом передбачено можливість перенесення проведення ДПА до безпечних районів міста чи області.
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