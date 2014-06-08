На Херсонщині через велику лісову пожежу порушили кримінальну справу

За фактом виникнення великої лісової пожежі в Херсонській області порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю УМВС в Херсонській області, 6 червня близько 15.00 між селами Карабаї та Нечаєво Цюрупинського району сталося займання лісу. Суха погода та сильний поривчастий вітер сприяли швидкому поширенню вогню.

«Щоб не допустити людських жертв і займання будинків, негайно по тривозі був піднятий особовий склад двох найближчих до небезпечної зони райвідділів міліції та апарату Управління МВС області, яких направили для гасіння пожежі та забезпечення охорони громадського порядку. Відразу ж була розгорнута робота оперативного штабу», - зазначили в главку.

На місце пожежі прибули чергові бригади Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (20 одиниць техніки та 68 чоловік), лісової охорони обласного лісового господарства (32 одиниці техніки та 60 чоловік особового складу), УМВС (12 одиниць техніки та 205 чоловік особового складу), Міноборони (120 осіб і 7 одиниць техніки), представники прокуратури.

Читайте такожБіля Слов'янська після обстрілу горів хімзавод - джерело«Доклавши всіх можливих зусиль, пожежу ліквідували близько 02.00 години ночі. Небезпека займання ще існує. Тому на місці залишаються працівники міліції та пожежно-рятувальні підрозділи УГСЧС, які чергують і забезпечують охорону громадського порядку. Міліціонери розділені на кілька груп і разом з рятувальниками пішки обходять територію попелища з метою виявлення нових осередків задимлення або загоряння», - додали в ОСО.

Відкрито кримінальну виробництво за ч.2 ст. 245 Кримінального кодексу України "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Попередня версія виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем.

За розпорядженням керівника облУМВС Михайла Фабрина створено спеціальну слідчо-оперативну групу для повного і оперативного розслідування обставин виникнення пожежі та встановлення причетних до цього осіб.