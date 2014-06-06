У Херсонській області горить ліс

22:25, 06 червня 2014
Суспільство
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У Херсонській області, сьогодні о 14.50 оперативний черговий Цюрупинського лісомисливського господарства отримав повідомлення про пожежу в районі села Нечаєве.

REUTERS

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі УДСНС 

Відразу на місце події виїхали пожежники лісництва. В результаті поривчастого вітру вогонь стрімко поширювався низиною і швидко перейшов у верхову пожежу, що значно ускладнювало гасіння. Тому о 15.25 на допомогу лісгоспу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи УДСНС України в Херсонській області.

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Після прибуття на місце пожежі було встановлено, що горить верховий та низовий хвойний ліс на площі близько 100 га. 

О 18.15 верхову пожежу було ліквідовано і зараз триває локалізація низової.

До ліквідації надзвичайної події задіяно: від лісомисливського господарства 32 одиниці техніки та 60 працівників. Від рятувальників працюють 14 одиниць спеціальної техніки та 62 людини особового складу підрозділів.

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