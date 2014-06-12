У Краматорську бойовики з "ДНР" заборонили вивозити з дитячого будинку сиріт-інвалідів
14:59, 12 червня 2014Суспільство
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Про це повідомила керівник програми "Сирітству - ні!" благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Дар'я Касьянова.
REUTERS
У Краматорську представники самопроголошеної "ДНР" заборонили вивозити з дитячого будинку "Антошка" дітей, у тому числі малюків з особливими потребами.
Про це на своїй сторінці Facebook пише керівник програми "Сирітству - ні!" благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Дар'я Касьянова, повідомляє "ОстроВ".
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"Представники ДНР заборонили вивіз дітей з Краматорського будинку дитини "Антошка". В установі близько 60 дітей до 4 років, більшість дітей з особливими потребами", - повідомила вона.
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