У Краматорську назріває гуманітарна катастрофа: жителі масово залишають місто

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook місцевий журналіст Олександр Олійник.

"З міста масово виїжджають його мешканці, незалежно від їх політичних переконань. У місті панує тривога, загальна пригніченість і страх", - пише Олійник.

Крім того, журналіст повідомляє, що в місті незабаром закінчаться запаси питної води.

"Вода у місті незабаром має закінчитися", - повідомляє Олійник.

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"У Краматорську ситуація загострилася після аварії на очисних спорудах у Слов'янську, і зупинка насосних агрегатів може призвести до обмеження постачання міста як питною, так і технічною водою", - сказано в повідомленні Донецької облдержадміністрації.

Оскільки в Краматорську немає української влади, а також українських медіа, люди піддаються пропаганді з боку російського телебачення і радіо терористів.

"У Краматорську взагалі немає не тільки української влади, але й українських ТБ, радіо, преси. Зате є російське ТБ, російське проводове радіо і єдина ФМ-станція "Радіо ДНР", яка тільки і займається, що промиванням мізків своїм слухачам", - нарікає Олійник.

Журналіст прогнозує у місті гуманітарну катастрофу, оскільки люди залишилися практично без засобів до існування.

"Казначейство вже місяць не працює - бюджетники, пенсіонери, соціально не захищені та інші залежні від роботи казначейства люди, сидять більше місяця без засобів до існування. З заводів масово звільняються працівники. До Краматорська хоч і повільно, але впевнено наближається гуманітарна катастрофа", - резюмував Олійник.