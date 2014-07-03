Жителі змусили бойовиків покинути селище Борівське Луганської області
15:15, 03 липня 2014Суспільство
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У селищі Борівське Луганської області мирні жителі змусили терористів покинути населений пункт.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Все більше наростає хвиля протестів мирного населення. Жителі продовжують чинити опір терористам", - зазначив він.
"Так, під тиском жителів селища Борівське Луганської області група терористів, яка ще вчора захопила сільраду, змушена була покинути цей населений пункт", - додав прес-секретар РНБО.
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