Жителі змусили бойовиків покинути селище Борівське Луганської області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ Луганську створено антикризовий центр для безпеки жителів

"Все більше наростає хвиля протестів мирного населення. Жителі продовжують чинити опір терористам", - зазначив він.

"Так, під тиском жителів селища Борівське Луганської області група терористів, яка ще вчора захопила сільраду, змушена була покинути цей населений пункт", - додав прес-секретар РНБО.