Жертвами тероризму на Донбасі стали 200 силовиків і понад 160 мирних мешканців

З початку проведення антитерористичної операції на сході України загинуло 200 і поранено 619 військовослужбовців зведених сил, які беруть участь у ліквідації терористичних угрупувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його даними, із вказаної кількості загиблих - 150 військовослужбовців Збройних сил, 7 співробітників СБУ, 6 прикордонників, 13 бійців Національної гвардії МВС України і 24 співробітники міліції.

У Донецькій області загинуло понад 160 мирних мешканців

Офіційно за час проведення АТО у Донецькій області станом на 1 липня загинуло 279 осіб, серед яких 160, ймовірно, - мирні жителі.

Про це повідомила заступник голови Донецької обласної адміністрації, начальник управління з питань охорони здоров'я Олена Петряєва.

"Офіційно за час проведення АТО в Донецькій області за станом на 1 липня загинуло 279 осіб, 262 чоловіків, 13 жінок, 4 дитини. Серед них невідомі, тобто взагалі без будь-яких розпізнавальних знаків - 93 людини. Також військові (у камуфляжі - прим. Ред.) - 26. Решта 160 загиблих, ймовірно, місцеві жителі". За словами Петряєвої, йдеться тільки про тих загиблих, щодо яких проведено судово-медичну експертизу.

В полоні у терористів залишаються 29 українських військових

У полоні у членів незаконних збройних формувань на сході України перебувають 29 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив на брифінгу після засідання уряду.

Поки що не відомо зведеної статистики щодо кількості загиблих мирних мешканців на Луганщині та кількості невійськових заручників членів бандформувань, що діють на сході України.