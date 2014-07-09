Мешканка Донецька заявила в міліцію про викрадення невідомими її чоловіка
09:30, 09 липня 2014Суспільство
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У Донецьку місцева мешканка заявила в міліцію про викрадання невідомими її чоловіка.
Мешканка Донецька заявила в міліцію про викрадення невідомими її чоловіка
Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до Куйбишевського райвідділу міліції звернулася 38-річна жінка із заявою про те, що 8 липня близько 11.00 невідомі на вулиці викрали її чоловіка, що пересувався на автомобілі «Шкода».Читайте такожУ Донецьку бойовики викрали священика
Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 Кримінального кодексу України (викрадення людини, здійснене щодо двох і більше осіб або за попередньою змовою групою осіб).
Проводиться розслідування.
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