Мешканка Донецька заявила в міліцію про викрадення невідомими її чоловіка

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до Куйбишевського райвідділу міліції звернулася 38-річна жінка із заявою про те, що 8 липня близько 11.00 невідомі на вулиці викрали її чоловіка, що пересувався на автомобілі «Шкода».Читайте такожУ Донецьку бойовики викрали священика

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 Кримінального кодексу України (викрадення людини, здійснене щодо двох і більше осіб або за попередньою змовою групою осіб).

Проводиться розслідування.