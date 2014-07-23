Вибух у Запоріжжі влаштували аматори, що начиталися інструкцій з виготовлення бомб

Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління МВС України у Запорізькій області, вибух, у результаті якого ніхто не постраждав, організували двоє жителів Запоріжжя.

«Співробітники карного розшуку сьогодні вночі встановили їх особи і місцезнаходження. Зараз обидва знаходяться у РВВС. За їхніми словами, ніякого теракту або наміру на здійснення теракту не було: хлопці, начитавшись у мережі рецептів з виготовлення вибухових пристроїв, вирішили зібрати такий пристрій і випробувати у безлюдному місці. Але сила вибуху виявилася значно більше від тієї, на яку вони розраховували: у розташованому біля балки кардіоцентрі вилетіли вікна на двох поверхах і, мабуть, лише завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав», - повідомили у Запорізькому главку міліції.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України – «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами».

Проводиться розслідування.