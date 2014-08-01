У виправних колоніях на Полтавщині збираються випускати бронежилети

У Полтавській області у виправних колоніях планують налагодити випуск бронежилетів.

Про це журналістам повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук.

За словами губернатора, він провів зустріч з представниками двох виправних колоній, де вже мають досвід пошиття чохлів для бронежилетів.

Бугайчук повідомив, що вже провів переговори зі своїм колегою - головою Запорізької ОДА Валерієм Барановим, щоб налагодити поставки спеціальних броньованих пластин для серійного виробництва.

Читайте такожПольща повернула каски та бронежилети, затримані на кордоні з Україною

«На Полтавщині є підприємства, які здатні будуть і розрізати ці пластини за потрібними розмірами, і загартовувати їх особливим способом, - переконаний Бугайчук. - Але для серійного випуску такої продукції, яка вкрай необхідна зараз нашій країні, необхідно пройти обов'язкові випробування та сертифікацію бронежилетів».

Він зазначив, що орієнтовна ціна бронежилета класу «4 +» має бути на рівні 1200-1500 тис. грн.

Голова ОДА також пояснив, що потреба в налагодженні серійного виробництва на Полтавщині виникла тому, що зараз в Україні дуже мало підприємств, які мають право на виробництво бронежилетів.

Читайте такожЛіки та засоби індивідуального захисту для потреб АТО звільнили від оподаткування

Нагадаємо, з початку військової агресії полтавська влада шукала спонсорські гроші і закуповувала через громадську організацію «Товариство сприяння обороні України» 450 бронежилетів для Полтавського батальйону територіальної оборони, двох міліцейських спецпідрозділів «Полтава» та «Кременчук», а також для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій , які відправлялися в зону АТО.

Бронежилети 4-го класу захисту обходилися полтавчанам в 1,9 тис. грн за штуку.