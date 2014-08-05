У деяких містах Донбасу проблеми з продовольством
23:49, 05 серпня 2014Суспільство
0 0
Міста Авдіївка, Шахтарськ і Сніжне відчувають труднощі з продуктами.
У деяких містах Донбасу проблеми з продовольством / Фото УНІАН
Про це повідомляє департамент економіки Донецької облдержадміністрації.
"На сьогодні ускладнена доставка товарів між містами, де проводиться антитерористична операція. Перебої в постачаннях продуктів харчування до об'єктів роздрібної торгівлі є тільки в Авдіївці, Шахтарську та Сніжному", - сказано в повідомленні.
Читайте такожДо Луганська перестали завозити продукти, продавці масово звільняються
В інших містах області, за даними райдержадміністрацій та виконкомів міських рад, підприємства роздрібної торгівлі працюють в містах і районах у штатному режимі.
Продукти першої необхідності завозяться, як централізовано, так і самостійно підприємцями, є підвищений попит на соціально значущі товари.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter