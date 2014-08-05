У деяких містах Донбасу проблеми з продовольством

Про це повідомляє департамент економіки Донецької облдержадміністрації.

"На сьогодні ускладнена доставка товарів між містами, де проводиться антитерористична операція. Перебої в постачаннях продуктів харчування до об'єктів роздрібної торгівлі є тільки в Авдіївці, Шахтарську та Сніжному", - сказано в повідомленні.

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В інших містах області, за даними райдержадміністрацій та виконкомів міських рад, підприємства роздрібної торгівлі працюють в містах і районах у штатному режимі.

Продукти першої необхідності завозяться, як централізовано, так і самостійно підприємцями, є підвищений попит на соціально значущі товари.